Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MGK bildirisi yayımlandı Her alanda gerekli adımlar atılacak
POLİTİKA

MGK bildirisi yayımlandı: Her alanda gerekli adımlar atılacak

MGK bildirisinde, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi. MGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı

Haber Merkezi AA
Milli Güvenlik Kurulu
Milli Güvenlik Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 4,5 saat süren toplantı sonrasında yapılan 8 maddelik yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikelere karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ve sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Suriye’deki terör örgütlerinin uluslararası ortamdaki değişimlerden yararlanma çabaları ele alınmış; güney sınırımızda bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir.

Azerbaycan'daki yeni jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alındı

Kardeş Azerbaycan’ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.

Bu kapsamda; imzalanan ateşkes antlaşmasının hayata geçirilmesi ile Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının tesisine ülkemizin yapacağı katkıların önemi vurgulanmıştır.

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
OYNAT 00:55
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti. Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek. Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.


Kıbrıs'taki dayatma kabul edilmeyecek

Kıbrıs’taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada’da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden bu dayatmalarının hiçbir zaman kabul görmeyeceği ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının savunulmasına devam edileceğinin altı çizilmiştir.

Doğu Akdeniz deki meselelerin uluslararası hukuk çerçevesinde ve hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik irademizden taviz verilmeyeceğine işaret edilerek yaşanan gerilimlerin sebebinin diyalogdan ve iş birliğinden kaçan taraflar olduğu dile getirilmiştir.

Libya’da istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler ele alınmış, bu minvalde sarf edilen gayretlerin sürdürülerek Libya halkının ve meşru temsilcilerinin yanında yer alınmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.


İrini Harekatı'na karşı bütün adımlar atılacak

Amacı ve meşruiyeti tartışmalı olan ve zaman içerisinde meşru Libya hükümetine yönelik aleni bir ambargoya dönüşen ‘İrini Harekâtı’ kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir.

Uluslararası toplum, Avrupa’daki bazı kesimlerin İslam dinini ve Müslümanları hedef alan İslam karşıtı ve ırkçı faaliyetlerine karşı özgürlükten ve demokrasiden yana tavır alarak harekete geçmeye davet edilmiştir.

Etkisini giderek artıran korona virüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı önemle çizilmiştir.”

Abone Ol Google News
Tablo çok ağır

Tablo çok ağır

Aylar sonra ilk kez vaka sayısı paylaşıldı.
Ben karakolum, sen suçlu sayılırsın

'Ben karakolum, sen suçlu sayılırsın'

Taksiden atlamaya çalışan alkollü kadın zor anlar yaşattı.
On beş ilde alarm

On beş ilde alarm

​Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası açıklama.
Dünya <br>futbolunun acı kaybı

Dünya
futbolunun acı kaybı

Efsane isim Diego Maradona hayatını kaybetti.
MGK'dan <br>8 maddelik bildiri

MGK'dan
8 maddelik bildiri

İşte bildiride öne çıkan başlıklar...

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

Sakın ağlama ben de ağlarım!

Sakın ağlama ben de ağlarım!

​Lösemi hastası öğretmene Aksaray Valisi'nden sürpriz telefon.

Araç sahipleri dikkat: 37 kuruşluk zammın ardından 7 liranın üstüne çıktı
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: 37 kuruşluk zammın ardından 7 liranın üstüne çıktı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 37 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.
Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesi protesto edildi
Dünya

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesi protesto edildi

Lübnan'da ticaretin kalbi olan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili gerekli soruşturmanın gecikmesi hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından protesto edildi. Nezih ve şeffaf bir kararla adaleti yerine getirmesi için Lübnan yargısına imkan tanıyacaklarını belirten göstericiler, insaflı bir karar alınmaması halinde ülke sınırlarını aşacak tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu.
Minsk Grubunun 28 yıl boyunca çözemediği kriz 44 günde çözüldü
Dünya

Minsk Grubunun 28 yıl boyunca çözemediği kriz 44 günde çözüldü

AGİT tarafından 1992'de kurulan ve 6 Aralık 1994'ten bu yana eş başkanlıklarını ABD, Fransa ve Rusya'nın yürüttüğü Minsk Grubu, Dağlık Karabağ krizinde ateşkes çağrısı ve müzakere yapmaktan öteye gidemedi. Üç ülke yıllarca Dağlık Karabağ krizinin çözümünü AGİT Minsk Grubundan beklese de Ermenistan Azerbaycan toprakları üzerindeki işgaline devam etti. Grubunun bu etkisizliği ve sessizliği karşısında Ermenistan 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı yeni provokasyonlara girişti. Azerbaycan ordusu, bu tarihten itibaren Karabağ'da başlattığı karşı operasyonda 9 Kasım'a kadar 5 il, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. 44 günde cephede yenilen Ermenistan, 10 Kasım'da Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son veren anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.