MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İmamoğlu'nun Bahçeli ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Genel Başkanımıza cevap vereceğim diye iyice laubalileşen E.İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini seçilmiş cümlelerin arkasına gizlemeye çalışan bir şark kurnazı, bir siyasi ip cambazı.

Siyasi polemiklere girmeme gayretinde görünüyor ama aslında bundan beslenmeyi umuyor.

1-Genel Başkanımıza cevap vereceğim diye iyice laubalileşen E.İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini seçilmiş cümlelerin arkasına gizlemeye çalışan bir şark kurnazı, bir siyasi ip cambazı. Siyasi polemiklere girmeme gayretinde görünüyor ama aslında bundan beslenmeyi umuyor. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) October 22, 2021

Güneş nasıl balçıkla sıvanmazsa laf cambazlığıyla da asıl niyetin üzeri örtülemez. Elbette Cumhurbaşkanlığına adaylık her siyasetçinin hakkı… Lakin hak talebi ucuz şark kurnazlığıyla süsleniyorsa bunda bir bit yeniği var demektir.

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İmamoğlu cambazı, sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir.

Ama o, CHP’den HDP’ye ‘ip’ uzatıyor, sonra üzerinde tehlikeli hareketler yapıyor.

İstanbullu kendisinden hizmet beklerken o, yurdun çeşitli yerlerinde İP’li ve HDP’lilerle taklalar atıyor.

Ekrem Efendi’nin siyasi hesabı; Kemal Kılıçdaroğlu’nu ekarte ederek Cumhurbaşkanlığı adayı olmak, İstanbul’a hizmet dururken bolca yatırım yaptığı İP’in ve özellikle de HDP’nin oylarıyla kazanmak. Bu kirli hesap milletten döner.

Diyarbakır’a sergi bahanesiyle gidip HDP’lilerle poz verirken, evlatlarını HDP-PKK teröründen kurtarmaya çalışan aileleri, Diyarbakır annelerini görmezden gelmesi; Ekrem Efendi’nin ikiyüzlülükten de öteye pişkin ve utanmaz politika anlayışını yansıtıyor.

5-Diyarbakır’a sergi bahanesiyle gidip HDP’lilerle poz verirken, evlatlarını HDP-PKK teröründen kurtarmaya çalışan aileleri, Diyarbakır annelerini görmezden gelmesi; Ekrem Efendi’nin ikiyüzlülükten de öteye pişkin ve utanmaz politika anlayışını yansıtıyor. REKLAM October 22, 2021

Daha İstanbul’a hizmette olgunlaşmadan ham meyve misali vatandaşın boğazına oturmaya, cin olmadan adam çarpmaya yeltenen bu politika akrobatının ipi ilk fırsatta halk tarafından çekilir.

İmamoğlu’na tavsiyemiz, cücelerle ikiyüzlülerin gerçek ebadını uzaktan geniş yansıtan konkav siyaset aynasına yakından ve “İYİ” bakması… O zaman, asıl niyetini gizlemek için robotlaştırdığı mürai çehresinin nasıl keçeleştiğini de fark eder."

7(son)-İmamoğlu’na tavsiyemiz, cücelerle ikiyüzlülerin gerçek ebadını uzaktan geniş yansıtan konkav siyaset aynasına yakından ve “İYİ” bakması… O zaman, asıl niyetini gizlemek için robotlaştırdığı mürai çehresinin nasıl keçeleştiğini de fark eder. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) October 22, 2021

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OYNAT 00:39 Bakan Soylu’dan İmamoğlu'nun HDP'lilerle açtığı 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun HDP'liler ile açtığı Hafıza Odası sergisiyle ilgili konuştu. 'Bu hafıza odasında Dürümlü'de katledilenler var mıydı? Bu hafıza odasında Tanışık köyünde katledilenler var mıydı? ' ifadelerini kullanan Bakan Soylu, 'Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz?” diye sordu. BiP'te paylaş

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