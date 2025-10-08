MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’dan ’Kayserispor’ açıklaması

Yeni Şafak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor’un durumuna ilişkin açıklama yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Kayserispor’a tüm uyarılarımıza ve iyi niyetimize rağmen kim haksız, hukuksuz yere noter kanalıyla evrak gönderme hadsizliğinde bulunduysa, konunun muhatapları bilsin ki bu saatten sonra kendilerinin tüm haksız ve hukuksuzluklarını bizzat ortaya koyacağım" sözleri ile tepki gösterdi. Ersoy’un açıklaması kentte büyük ses getirirken, Kayserispor’a noter aracılığı ile evrak gönderenin Gökhan Çetinsaya olduğu ortaya çıktı. Gökhan Çetinsaya, gönderdiği ihtarnamede, "kendi bilgisi ve iradesi dışında üyelik ve yönetim kurulu üyeliği kaydı yapıldığını" iddia etti.

Kayserispor’un vergi borcu sebebiyle, ilgili dönemde Gökhan Çetinsaya’nın da aralarında olduğu yöneticilerin banka hesaplarına bloke konulmuştu.

