MHP Milletvekili Arzu Erdem'den HDP ve CHP'ye sert sözler: Malatyalı terörist leşi kaldıranlarla bir olmayacak

5'inci Malatya Günleri açılış töreni geçtiğimiz günlerde İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.
"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"
Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Erdem, "Genel Başkanımızın dediği gibi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'ye desteklerinizi bekliyoruz." dedi.
"MALATYA'DAN HAİN ÇIKMAZ"
Konuşmasında HDP'ye ve CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Malatyalı terörist leşi kaldıranlarla bir olmayacak. Terörist leşi kaldıranların yanında yer alanlarla da bir olmayacak. Allah'ın izniyle Malatya'dan her şey çıkar. Malatya'dan iş adamı çıkar, sanatçı çıkar, siyasetçi çıkar, akademisyen çıkar ama Malatya'dan hain çıkmaz. Onun için tekrar söylüyorum. 2023 seçimlerine doğru gidiyoruz. Genel başkanımızın dediği gibi cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan kendisini Allah'ın izniyle ülkenin başına getireceğiz. "