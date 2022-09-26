MHP Milletvekili Arzu Erdem'den HDP ve CHP'ye sert sözler: Malatyalı terörist leşi kaldıranlarla bir olmayacak 5'inci Malatya Günleri açılış töreninde konuşan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatarak Malatyalılardan destek istedi. Konuşmasında HDP'ye ve CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdem, "Malatyalı terörist leşi kaldıranlarla bir olmayacak. Terörist leşi kaldıranların yanında yer alanlarla da bir olmayacak. Allah'ın izniyle Malatya'dan her şey çıkar. Malatya'dan iş adamı çıkar, sanatçı çıkar, siyasetçi çıkar, akademisyen çıkar ama Malatya'dan hain çıkmaz." dedi.

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