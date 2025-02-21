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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Düşmanlarını üzecek kadar iyi'

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Düşmanlarını üzecek kadar iyi'

11:1421/02/2025, Cuma
AA
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MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." dedi.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmenin ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmenin vicdansızlık olduğunu belirtti.

'Sosyal medyayı kanalizasyona çeviriyorlar'

Bahçeli'nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aştığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:
"Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte, sayın Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir."

'Dostlarını sevindirecek kadar...'

Çiçek, bahse konu kişilere yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirerek, "Lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis'e yoldaş olmuşlardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." değerlendirmesinde bulundu.


#DEVLET BAHÇELİ
#mhp
#SAĞLIK
#Yıldıray Çiçek

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