Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti

Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: Bir kişi hayatını kaybetti

22:475/10/2025, Pazar
DHA
17 kişi kimlik tespiti için ilgili birimlere sevk edildi.
17 kişi kimlik tespiti için ilgili birimlere sevk edildi.

Ege Denizi üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Midilli Adası’nın güney açıklarında battı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Midilli Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ege Denizi'nden Yunanistan'a yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin, Midilli Adası'nın güney açıklarında battığı belirtildi. Teknedeki bir kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarılan 17 kişinin ise kimlik tespiti için Midilli'deki ilgili birimlere sevk edildiği aktarıldı.


