Milas-Bodrum Havalimanı 10 ayda 4 milyon yolcu ağırladı

Muğla’nın iki önemli havalimanından birisi olan Milas-Bodrum Havalimanı Ekim ayında 415 bin 256 yolcuya hizmet verdi. Ekim ayındaki uçak trafiği 3 bin 564 olarak gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise 4 bin 377 ton.