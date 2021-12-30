Gündem Milli Eğitim Bakanı Özer Yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil

Milli Eğitim Bakanı Özer, Omicron vakalarının artmasına ilişkin, "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil" dedi. Özer, ''En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

  • Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

"En az iki doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 94'e yükseldi"

Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, "En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı" bilgisini verdi.

Özer, üçüncü ve dördüncü doz aşılarını yaptıran öğretmen oranının da sürekli yükseldiğini bildirerek, "Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan, öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Okullar, en son kapatılacak yerler"

Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini belirten Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum" dedi.

  • Özer, bu süreçte okulların sadece bir öğrenme ortamı olmadığını yakından deneyimlediklerini aktararak, şunları söyledi:
  • "Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."

MEB'den öğretmenlerin sözlü sınav sürecine dair açıklama: Adaletsiz bir uygulama söz konusu değildir
GÜNDEM
MEB'den öğretmenlerin sözlü sınav sürecine dair açıklama: Adaletsiz bir uygulama söz konusu değildir

Kılıçdaroğlu'ndan yeni zorbalık: Yarın da Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayanacak
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan yeni zorbalık: Yarın da Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayanacak

Meslek erbabı burada yetişiyor: MEB Suriyeli gençler için SEUP projesini hayata geçirdi.
GÜNDEM
Meslek erbabı burada yetişiyor: MEB Suriyeli gençler için SEUP projesini hayata geçirdi.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmiyor çift maaş hesaplara yatıyor.
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda kamu kurumu yeni personel alımı yapacak.
CHP lideri Kılıçdaroğlunun erken seçim beklentisi: Büyük Kurultay ertelendi

​Kur korumalı TL vadeli hesabına benzer uygulama altın için de geldi.

​Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: Aşılı veya aşısız herkes için geçerli olacak

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, altın korumalı hesabın önemini anlattı.

​Alkollü sürücü polise yakalanınca diz çöküp böyle yalvardı.

​Tutuklanan köpek sahipleri Pitbull saldırısı sonrası kamera görüntülerini silmiş.

​2021 yılında Kudüs'te 349 Müslüman katledildi.
Fenerbahçe uzatmalarda turladı

Fenerbahçe uzatmalarda turladı

​Sarı lacivertliler, Afyonspor karşısında uzatmalarda kazandı.

​Ergene Nehri'nin debisi 7,5 kat arttı.

​Turkovac'ın başvurusu için DSÖ nezdinde gerekli girişimler başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.