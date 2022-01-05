Gündem Okulların bakımsız halini gören Mahmut Özer tepki gösterdi
ŞANLIURFA

Okulların bakımsız halini gören Mahmut Özer tepki gösterdi

Şanlıurfa'da okulları gezen Milli Eğitim Bakanı Özer, Halilurrahman Ortaokulu'nun bakımsızlığı üzerine yerel bürokratlara ve okul müdürüne, "Siz ne iş yapıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürüne, “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl”
ifadelerini kullandı.

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Okulların bakımsız halini gören Mahmut Özer tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve beraberindeki heyet ile okulları da ziyaret etti.

Ziyaret ettikleri okullardan biri, Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu oldu. Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesine çıktı. Çocukların etrafını sardığı Özer, bahçenin bakımsız durumu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Okulun bakımsız halini gören Özer, yanında bulunan Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne sert çıkıştı.

Siz ne iş yapıyorsunuz

Özer, okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz?” dedi.

Gezdirdiğiniz okul böyleyse

Daha sonra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a dönen Özer, “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Şanlıurfa'da okul müdürüne uyarı: Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıldır?
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den Şanlıurfa'da okul müdürüne uyarı: Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıldır?
Şanlıurfa ziyaretinde okulları gezen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Halilurrahman Ortaokulunun eksikleri ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne sert uyarılarda bulundu.

Yerel görevlilere ve okul müdürüne çıkışan Bakan Özer, ne iş yaptıklarını, neden bu bahçelerle ilgilenmediklerini sordu.

Özer, okul müdürüne “Buraya bir basketbol, voleybol sahası yapılmaz mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Beraberindeki Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a ise, 'Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıldır?' sözleriyle rahatsızlığını dile getirdi.


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