Okulların bakımsız halini gören Mahmut Özer tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve beraberindeki heyet ile okulları da ziyaret etti.

Ziyaret ettikleri okullardan biri, Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu oldu. Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesine çıktı. Çocukların etrafını sardığı Özer, bahçenin bakımsız durumu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Okulun bakımsız halini gören Özer, yanında bulunan Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne sert çıkıştı.

Siz ne iş yapıyorsunuz

Özer, okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz?” dedi.

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Gezdirdiğiniz okul böyleyse

Daha sonra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a dönen Özer, “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki gösterdi.