Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 konusunda her şey planlandığı gibi Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 konusunda her şey planlandığı gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi. Akar, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 26 Kasım 2019, 12:05 Son Güncelleme: 26 Kasım 2019, 12:41 AA