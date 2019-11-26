Gündem Milli Savunma Bakanı Akar S-400 konusunda her şey planlandığı gibi
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 konusunda her şey planlandığı gibi

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 konusunda her şey planlandığı gibi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi. Akar, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Dün Ankara'da S-400'ün denemeleri mi yapıldı?" sorusu üzerine Akar, her şeyin açık ve normal olduğunu belirtti.

S-400 tedariğinin bir süreç olduğunu dile getiren Akar, "Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok. Dolayısıyla çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Bu sürecin tamamlanması için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Planlandığı gibi faaliyetlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

S-400 bağımsız çalışacak
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S-400 bağımsız çalışacak

Barış Pınarı Harekatı'nın bitip bitmediğine yönelik soru üzerine de Akar, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planlandığı şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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