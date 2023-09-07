Milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'Yüzüne asit atarım' diye tehdit etmişti: Sanık hakkında karar verildi

Mustafa Neşeli, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı takıma ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yapmıştı. Hande Baladın'a yönelik "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı.", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Dava 'kadına karşı tehdit' suçundan açıldı

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık, Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Neşeli Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya katılmayan Hande Baladın'ı avukatı Dilara Sasa temsil etti. Avukat Sasa, müvekkili Baladın'ın yoğun maç programı nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtti. Duruşmada taraf avukatları ile Aile Sosyal ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

11 Eylül'de hastane randevusu var

Hakim, sanık hakkında cezaevindeyken gözlem altına alınması için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yazı yazıldığını, hastanenin 11 Eylül 2023 tarihine randevu verdiğini tutanağa geçirdi.

'Bipolar hastasıyım pişmanım özür dilerim'

Kimlik sorgusunda kamu personeli olduğunu ve 30 bin lira maaş aldığını belirten sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyadan ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalıştım. Firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın’ı gördüm. Yine bu reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte yakınlık hissetmeye başladım. Mesajları ben yolladım" dedi. Sanık Neşeli, Hande Baladın ile tanışıklığı ve yüz yüze teması olmadığını, sosyal medyadan yazışmalarının olmadığını ancak kendisine özel olarak durum attığını da iddia etti. Neşeli, rahatsız olduğu reklamlar nedeniyle bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu ve bu sebeple firmanın binasına gittiğini söyledi. Firma yetkilileri tarafından reddedildiğini söyleyen Neşeli, mahkemede "Bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" diyerek tahliyesini talep etti.





Baladın'ın avukatı 'tutukluluk halinin' devamını istedi

Avukat Adnan Mercan, sözkonusu eylemin silahlı olmadığını belirterek sanığın tahliyesini istedi. Şikayetçi Hande Baladın’ın avukatı Dilara Sasa ise, "Dava konusu mesaj içerikler incelendiğinde iddianamede yapılan değerlendirmenin isabetli olduğu kanaatindeyiz. Özellikle sanığın Sağlık Bakanlığında çalışıyor olması mevcut sağlık durumunun tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple ruh sağlığı ile ilgili rapor alınmasını istiyoruz. Tehdit içeren ses kayıtları mevcuttur dosyaya sunacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Aile Bakanlığı avukatı da katılma talebinde bulunarak sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ruh sağlığı raporu istendi

Aile Bakanlığının katılma talebini kabul eden mahkeme, sanık Mustafa Neşeli'nin savunmasının alınmış olması, tutukluluktan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması nedeniyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti amacıyla, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınması için yeniden yazı yazılmasına da hükmetti. Mahkeme, suç vasfının 'Kadına karşı tehdit' kapsamında kalması ihtimali nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine de karar verdi. Duruşma ertelendi.



























