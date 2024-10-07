Milyon dolarlık oteller yerine uygulama otelini tercih etti

Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in uygulama otelinde konakladığı öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye gitti.
Dün akşam saatlerinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Tekin, Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama otelinde konakladı.
Tekin, göreve geldiğinden bu yana uygulama oteli veya öğretmenevinin dışında hiçbir yerde konaklama yapmadı. Bu ikisi de yoksa öğrenci yurdunda kaldı.
Sabah saatlerinde otelden ayrılan Tekin, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini ziyaret ederek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’ndan bilgi aldı. Programları basına kapalı süren Tekin, tarihi Kayseri Lisesi’ndeki öğretmen buluşmasının ardından kentten ayrıldı.