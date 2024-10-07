Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Milyon dolarlık oteller yerine uygulama otelini tercih etti

Milyon dolarlık oteller yerine uygulama otelini tercih etti

18:077/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in uygulama otelinde konakladığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye gitti.


Dün akşam saatlerinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Tekin, Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulama otelinde konakladı.


Tekin, göreve geldiğinden bu yana uygulama oteli veya öğretmenevinin dışında hiçbir yerde konaklama yapmadı. Bu ikisi de yoksa öğrenci yurdunda kaldı.


Sabah saatlerinde otelden ayrılan Tekin, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesini ziyaret ederek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’ndan bilgi aldı. Programları basına kapalı süren Tekin, tarihi Kayseri Lisesi’ndeki öğretmen buluşmasının ardından kentten ayrıldı.




#Yusuf Tekin
#uygulama oteli
#Milli Eğitim Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 8 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri