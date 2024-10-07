Milyon dolarlık oteller yerine uygulama otelini tercih etti

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Kişisel gelişim kursu" olarak ruhsat alan ancak öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için yapılan sınavlara hazırladığını iddia ederek kurum açma iznini amacı dışında kullanan kursların kapatılması için 81 il valiliğine yazı gönderildi.