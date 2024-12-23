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Milyonların gözü Kabine'de: Masada asgari ücret zammı var

Milyonların gözü Kabine'de: Masada asgari ücret zammı var

Seren Som
15:3023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Ana gündem maddesi asgari ücret olacak. Toplantıda, Suriye'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının ana gündem maddeleri asgari ücret artışı ve Suriye'deki gelişmeler olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette yapılması planlanan artış ile ilgili sunum gerçekleştirecek.

  • Bu hafta AK Parti Meclis Grubu da Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Erdoğan'ın ya kabine sonrası ya da AK Parti Grup Toplantısı’nda asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulanacağı öğrenildi.

Bakan Fidan'ın Şam ziyareti

Kabine toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının sona ermesi için alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle yürütülmesi planlanan ilişkiler değerlendirilecek.

Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri ile ilgili son durum da ele alınacak.

Erdoğan ne mesajlar verecek?

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.


#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Asgari Ücret
#Suriye
#Recep Tayyip Erdoğan

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