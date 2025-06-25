Minguzzi’nin ailesine tehdit davası: Savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili davada savcı, tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi.

Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası tutuklanan iki sanığın davasında ise Savcı, tahliye edilmesini talep etti.