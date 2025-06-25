Minguzzi’nin ailesine tehdit davası: Savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi
İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili davada savcı, tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi.
Savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi
Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan "Minguzzi Cinayeti" davasında, bugün dördüncü duruşma görülüyor. Üçüncü duruşmada faillerin tutukluluğuna devam kararı alınmıştı.
Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası tutuklanan iki sanığın davasında ise Savcı, tahliye edilmesini talep etti.