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Minguzzi’nin ailesine tehdit davası: Savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi

Minguzzi’nin ailesine tehdit davası: Savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi

15:1925/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü hakkında görülen davada savcı sosyal medyadan failleri övdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan iki sanığın tahliyesini talep etti.
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü hakkında görülen davada savcı sosyal medyadan failleri övdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan iki sanığın tahliyesini talep etti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit davasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili davada savcı, tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi.


Savcı tutuklu iki sanığın tahliyesini istedi


Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan "Minguzzi Cinayeti" davasında, bugün dördüncü duruşma görülüyor. Üçüncü duruşmada faillerin tutukluluğuna devam kararı alınmıştı.


Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası tutuklanan iki sanığın davasında ise Savcı, tahliye edilmesini talep etti.




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