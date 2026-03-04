Minik yüreklerden büyük destek: 3 bakkalın veresiye defterini satın aldılar

"Genelde bu etkinlik bireysel olarak yapılmakta. İnsanların bir araya geldiğinde de bu etkinliğin yapılabildiğini görmüş olduk. Bu etkinliği yapabilmek için zengin olmaya gerek yok. Normal düzeyde olan insanlar da bir araya geldiğinde bu etkinliği yapabilir. Etkinliğimizde 150 bin liraya yakın para toplandı. 3 farklı mahalleden 3 farklı bakkaldan 3 borç defteri satın alındı. Bu defterler normalde imha edilir. Bizse panoda sergilemeyi düşündük. Bunun sebebi de şudur; daha sonra gelecek öğrenciler var. Buradaki yazıyı bir öğrencimiz okur, bir öğrencimizin içinde fidan oluşturabilirsek, bu duyguyu katabilirsek etkinliğin devamını sağlamış oluruz"