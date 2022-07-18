Misak-ı Milli sınırlarını anlatan Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaştığı, Ankara-Atina hattında gerilime yol açan “Denizlerdeki Misak-ı Milli” haritası, NFT oldu. Haritayı elde etmek için #ÜlküOcaklarıHaritası etiketiyle yorum yapmak yeterli olacak.
1) Ülkü Ocakları olarak hazırladığımız "Denizlerdeki Misak-ı Milli" haritamız, NFT (Nitelikli Fikri Tapu) şeklinde düzenlenmiştir.
Metamask cüzdan adresini #ÜlküOcaklarıHaritası etiketiyle yorum olarak yazan 1522 kişiye bu haritamızı hediye ediyoruz. #KızılElma #NFT pic.twitter.com/MFhsAuawNb
1) Ülkü Ocakları olarak hazırladığımız "Denizlerdeki Misak-ı Milli" haritamız, NFT (Nitelikli Fikri Tapu) şeklinde düzenlenmiştir.
'1522 kişiye bu haritamızı hediye ediyoruz'
Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Ülkü Ocakları olarak hazırladığımız "Denizlerdeki Misak-ı Milli" haritamız, NFT (Nitelikli Fikri Tapu) şeklinde düzenlenmiştir. Metamask cüzdan adresini #ÜlküOcaklarıHaritası etiketiyle yorum olarak yazan 1522 kişiye bu haritamızı hediye ediyoruz. Türk milletinin denizlerdeki "#KızılElma"sının vücut bulduğu #ÜlküOcaklarıHaritası; sahil güvenliğimizi, Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den gelen tarih şuurumuzu göstermekle birlikte 12 Adayı içine alacak şekilde hazırlanmıştır."