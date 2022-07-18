Gündem Misak-ı Milli sınırlarını anlatan Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek
POLİTİKA

Misak-ı Milli sınırlarını anlatan Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım gündemde büyük yer edinen denizlerdeki Misak-ı Milli sınırlarımızı anlatan haritayı NFT olarak hediye edeceklerini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Misak-ı Milli sınırlarını anlatan Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek
Devlet Bahçeli'nin haritayla pozu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaştığı, Ankara-Atina hattında gerilime yol açan “Denizlerdeki Misak-ı Milli” haritası, NFT oldu. Haritayı elde etmek için #ÜlküOcaklarıHaritası etiketiyle yorum yapmak yeterli olacak.

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'1522 kişiye bu haritamızı hediye ediyoruz'

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Ülkü Ocakları olarak hazırladığımız "Denizlerdeki Misak-ı Milli" haritamız, NFT (Nitelikli Fikri Tapu) şeklinde düzenlenmiştir. Metamask cüzdan adresini #ÜlküOcaklarıHaritası etiketiyle yorum olarak yazan 1522 kişiye bu haritamızı hediye ediyoruz. Türk milletinin denizlerdeki "#KızılElma"sının vücut bulduğu #ÜlküOcaklarıHaritası; sahil güvenliğimizi, Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den gelen tarih şuurumuzu göstermekle birlikte 12 Adayı içine alacak şekilde hazırlanmıştır."

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