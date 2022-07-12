Gündem Devlet Bahçelinin poz verdiği haritayla başlayan tartışmaya Almanya da dahil oldu
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin poz verdiği haritayla başlayan tartışmaya Almanya da dahil oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen tabloyla başlayan tartışmaya Almanya da dahil oldu. Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel, ülkesinin bu konudaki pozisyonunun net olduğunu belirterek, "Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sorgulayan hiçbir girişim kabul edilemez" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Devlet Bahçelinin poz verdiği haritayla başlayan tartışmaya Almanya da dahil oldu
Devlet Bahçeli'nin poz verdiği haritayla başlayan tartışmaya Almanya da dahil oldu.

Ülkü Ocakları’nı ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çerçeve içinde 'denizlerdeki misakımillimiz' ibaresi yazılı bir ege haritası hediye edildi.

Girit ve daha birçok adanın Türk tarafında kaldığı görülen haritalı takdim fotoğrafı Twitter hesabından yayınlanınca Yunanistan'ın ve Başbakan Miçotakis'in gündemine oturdu.

İki ülke arasındaki tartışmalara Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel de katıldı.

"ALMANYA’NIN POZİSYONU AÇIK VE NET"

Bahçeli’nin fotoğrafını eleştiren Reichel, “Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sorgulayan hiçbir girişim kabul edilemez” dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reichel, “Almanya’nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez” ifadesini kullandı.

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