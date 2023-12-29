MİT ve emniyetten ortak operasyon: Hedeflerinde sinagog kilise ve büyükelçilik vardı! 32 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-ŞUVEYHİ, Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ile Abdullah El Cumeyli İyheb ELANİ’yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.
MİT ve emniyetten nefes kesen operasyon
MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-ŞUVEYHİ ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb ELANİ’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.
Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ’nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Eylemleri itiraf ettiler
Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ verdikleri ifadelerde; DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.
Operasyon neticesinde DEAŞ adına ülkemize yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu’nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.
'Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.