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MİT ve emniyetten ortak operasyon: Hedeflerinde sinagog kilise ve büyükelçilik vardı! 32 şüpheli yakalandı

MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 3'ünün terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından olduğu belirlendi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:35 - 29/12/2023 Friday
Güncelleme: 12:13 - 29/12/2023 Friday
Yeni Şafak
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-377 operasyonunda 32 şahıs yakalandı.
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-377 operasyonunda 32 şahıs yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-ŞUVEYHİ, Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ile Abdullah El Cumeyli İyheb ELANİ’yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.


MİT ve emniyetten nefes kesen operasyon

MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-ŞUVEYHİ ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb ELANİ’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.


Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ’nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Eylemleri itiraf ettiler

Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ verdikleri ifadelerde; DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.


Operasyon neticesinde DEAŞ adına ülkemize yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu’nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.


'Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlkaya
, "MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; “Selman‐ı Farisi Taburu” olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-37” Operasyonlarında; 29 şahıs yakalandı"
ifadelerini kullandı.



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