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Moskova'da kritik Suriye zirvesi: Görüşmede dört madde ele alındı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında gerçekleştirilen dörtlü toplantının ardından yaptığı açıklamada, ''Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı. Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele konuları görüşüldü. Dörtlü toplantıda, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.'' ifadeleri kullanıldı.

15:09 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Dörtlü toplantı sona erdi.

Dörtlü toplantı sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında gerçekleştirilen dörtlü toplantının ardından yaptığı açıklamada, ''Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı. Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele konuları görüşüldü. Dörtlü toplantıda, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.'' ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


''Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla 25 Nisan 2023’te Moskova’da bir araya gelmiştir. Görüşmede;

▪️Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi,

▪️Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar,

▪️Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele,

▪️Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''


#MSB
#dörtlü toplantı
#Türkiye
#Rusya
#Suriye
#İran
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