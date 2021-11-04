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İSTANBUL

Motokuryenin rahatlığı: Bacak bacak üstünde yolculuk

Tuzla’da yolculuk eden bir motosikletli kurye, önce motosiklet gidonunu tek eliyle tuttu, ardında bacak bacak üstüne atarak yolculuk etti. Motokuryenin rahat tavırları trafikteki diğer sürücülere pes dedirtti. O anlar kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Motokuryenin rahatlığı: Bacak bacak üstünde yolculuk
Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.

Tuzla’da yolda seyir halinde olan motosikletli kurye, rahat sürüş şekliyle adeta pes dedirtti. Motosiklet sürücüsü önce bir elini gidondan çekerek arkaya attı. Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti. Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye, kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce de tepki gösterdi.

Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.
Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.
  • Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.
Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.

Motokuryenin bacak bacak üstüne atarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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