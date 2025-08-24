Yeni Şafak
Motosiklet ağaçta asılı kaldı: Sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet ağaçta asılı kaldı: Sürücü hayatını kaybetti

18:3724/08/2025, Pazar
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet, çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki ağacın dalları arasında asılı kaldı. Meydana gelen kazada ise motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Elazığ’da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Kader Taş (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu üzerindeki Malatya Caddesi’nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 07 MGJ 42 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden Kader Taş’ın kullandığı 23 AFT 344 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarındaki ağacın dalları arasında asılı kalırken, Kader Taş ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Taş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Elazığ
#Motosiklet
#Kaza
