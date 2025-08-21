Yeni Şafak
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Dört yaralı

20:3521/08/2025, Perşembe
IHA
Motosikletle çarpışan otomobilin camında çatlamalar meydana geldi.
Elazığ'da İmam-ı Azam kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam-ı Azam kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAF 568 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.



