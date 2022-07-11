Gündem Motosiklet güvenlik şeridindeki otomobile çarparak ok gibi saplandı 3ü ağır 5 yaralı
İSTANBUL

Motosiklet güvenlik şeridindeki otomobile çarparak ok gibi saplandı: 3'ü ağır 5 yaralı

Eyüpsultan D-100 Karayolunda arızalandığı için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet otomobile ok gibi saplanırken, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Motosiklet güvenlik şeridindeki otomobile çarparak ok gibi saplandı: 3ü ağır 5 yaralı
Kaza sonrası otomobilde bulunan 2'si çocuk ile motosiklet sürücüsü ağır ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AHC 116 plakalı otomobil, Edirnekapı Metrobüs durağı mevkiine geldiği anda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Sürücü de yardım beklemek için aracını emniyet şeridine çekti.

DHA

OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DS 5682 plakalı motosiklet, emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ok gibi otomobile saplandı.

DHA

Kaza sonrası otomobilde bulunan 2'si çocuk ile motosiklet sürücüsü ağır ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ile çarptığı otomobildeki 2 çocuğun durumlarının ciddiyetini koruduğu, anne ve babasının durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

DHA

MOTOSİKLET ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre otomobilde ve motosiklette inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobile saplanan motosiklet, çekicinin yardımı ile çıkarıldı. Kazaya karışan otomobil ile motosiklet, çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araçların geçişine açtı. Bu sırada kazayı haber alan otomobil sürücüsünün yakınlarının olay yerine geldiği görüldü.

DHA

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Motosiklet otomobilin önüne saplandı
GÜNDEM
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Motosiklet otomobilin önüne saplandı

Yoldan çıkan otomobile bariyer ok gibi saplandı
FOTOĞRAF 11
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Kaza, saat 22:45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra Yolu ve İdealtepe Yolu’nun yol ayrımında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre 34 TA 6654 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü Engin Cafer Altun (27) yolda seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
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Bariyelere ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü, otomobil içerisine giren bariyerler nedeniyle sıkıştı.
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Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kaza olmaması için kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yoldan çıkan otomobile bariyer ok gibi saplandı
Maltepe Başıbüyük Yolu üzerinde gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
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