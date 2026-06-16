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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: Bir ölü bir ağır yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: Bir ölü bir ağır yaralı

00:4616/06/2026, Salı
DHA
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Kafa kafaya çarpışan motosikletlerin sürücüleri metrelerce sürüklendi.
Kafa kafaya çarpışan motosikletlerin sürücüleri metrelerce sürüklendi.

Mersin’de iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ahmet Almsıtef hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen diğer sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde sürücüleri Suriye uyruklu iki motosikletin çarpıştığı kazada Ahmet Almsıtef (22) öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Sürücüler metrelerce sürüklendi

Kaza, akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Köselerli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 33 MD 3925 plakalı motosiklet ile plakası belirlenemeyen başka bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletler yola savrulurken, Suriye uyruklu sürücüler metrelerce sürüklendi.

Hastanede tedavi altına alındı

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Almsıtef’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Mahmod Elubeyd ise olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Almsıtef’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bulvarda güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.



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