MSB acı haberi duyurdu: Gölcük'te kaza sonucu yaralanan asker 2 yıl sonra şehit oldu

Terör devleti İsrail’in arkasında büyük bir yıkım bırakarak Han Yunus’tan çekildi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. Neredeyse sağlam binanın kalmadığı şehre dönen Filistinliler, çok sayıda şehit verdi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir video duygulandırdı. Han Yunus’ta Filistinli genç şehit babasının cenazesine sarılıp ağladı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.