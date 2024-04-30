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MSB acı haberi duyurdu: Gölcük'te kaza sonucu yaralanan asker 2 yıl sonra şehit oldu

27 Eylül 2022'de Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanan er Rıdvan Gürsoy, 2 yıldır devam eden hayat mücadelesini kaybederek şehit oldu.

16:13 - 30/04/2024 الثلاثاء
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Rıdvan Gürsoy
Rıdvan Gürsoy

27 Eylül 2022 tarihinde Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanarak Ankara GATA Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavisi devam eden sözleşmeli er Rıdvan Gürsoy, yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.


Rıdvan Gürsoy’un sözleşmeli asker olarak görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.


Şehit Gürsoy’un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinin Kadı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.


MSB'den paylaşım


Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından, "Kahraman silah arkadaşımız 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştu. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." paylaşımı yapıldı.






#Gölcük
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