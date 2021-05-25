MSB açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde maket uçaklı saldırısı girişimi önlendi

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Terör örgütü PKK eriyor: 21'i sözde üst düzey 277 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle bölücü terör örgütü PKK'da panik havası sürüyor. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat başta olmak üzere emniyet ile jandarma birimlerinin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda, 21'i sözde üst düzey 277 terörist etkisiz hale getirildi.