Gündem MSB açıkladı Fırat Kalkanı bölgesinde maket uçaklı saldırısı girişimi önlendi
ANKARA

MSB açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde maket uçaklı saldırısı girişimi önlendi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde maket uçaklı saldırısı girişimi önlendi
Geçtiğimiz günlerde de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi.
  • Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."


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