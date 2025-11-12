Yeni Şafak
MSB'den açıklama geldi: Şehitlerimizin isimleri belli oldu

07:5012/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerimizin isimlerini açıkladı.

Uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını açıkladı. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında dün düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini paylaştı. 20 şehidimizin isimleri şöyle:

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı

Hava Başçavuş Akın Karakuş

Hava Başçavuş Burak Özcan

#MSB
#Gürcistan
#Şehit
