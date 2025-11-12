MSB'den açıklama geldi: Şehitlerimizin isimleri belli oldu

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerimizin isimlerini açıkladı.
Uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını açıkladı. Uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında dün düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini paylaştı. 20 şehidimizin isimleri şöyle:
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
Hava Başçavuş Akın Karakuş
Hava Başçavuş Burak Özcan