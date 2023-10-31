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MSB'den 'denizaltı' paylaşımı: Bu kez Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamak için göründüler

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılan denizaltılarda kayda alınan görüntüleri paylaştı. Açıklamada, "Kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz denizaltılarımız ve kahraman bahriyelilerimiz, bu kez Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamak için görünür hâle geldiler." denildi.

Halil Akkoç
12:39 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 12:45 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
MSB, geçit töreninden görüntüleri paylaştı.

MSB, geçit töreninden görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Boğazda geçit törenine katılan denizaltıların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan, yapılan açıklamada,
"Onlar; devletimizin ve milletimizin görünmez koruyucuları olarak mavi vatanın derinliklerinde, güneşi bile hayatlarından çıkartarak sabırla görev yapıyor."
ifadelerine yer verildi.

"Bu kez Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamak için göründüler"

Açıklamada,
"Kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz denizaltılarımız ve kahraman bahriyelilerimiz, bu kez Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamak için görünür hâle geldiler ve İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreninde yer aldılar."
denildi.
#Milli Savunma Bakanlığı
#Cumhuriyet
#İstanbul Boğazı
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