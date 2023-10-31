MSB'den 'denizaltı' paylaşımı: Bu kez Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamak için göründüler

MSB, geçit töreninden görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Boğazda geçit törenine katılan denizaltıların görüntülerini paylaştı.
Bakanlıktan, yapılan açıklamada,
"Onlar; devletimizin ve milletimizin görünmez koruyucuları olarak mavi vatanın derinliklerinde, güneşi bile hayatlarından çıkartarak sabırla görev yapıyor."
ifadelerine yer verildi.
"Bu kez Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamak için göründüler"
"Bu kez Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamak için göründüler"
Açıklamada,
"Kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz denizaltılarımız ve kahraman bahriyelilerimiz, bu kez Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamak için görünür hâle geldiler ve İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreninde yer aldılar."
denildi.
#Milli Savunma Bakanlığı
#Cumhuriyet
#İstanbul Boğazı
2 saat önce