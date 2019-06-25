MSP ile öğrenci alacak özel okullar! ​MSP ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi açıklandı MSP ile öğrenci alacak özel okullar! MSP ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi açıklandı Türkiye Özel Okullar Derneği, "2019-2020 öğretim yılı" için hazırlık ya da 9. sınıfa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkezi Sistem Sınavı Puanı (MSP) ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimini ve isimlerini açıkladı. Özel okullar bugün 17.00'de taban puanlarını ve kayıt esaslarını içeren kılavuzlarını web sitelerinde ilan edecek ve 26 Haziran itibarıyla ön kayıtlara başlayacak.

Haber Merkezi 25 Haziran 2019, 15:44 Son Güncelleme: 25 Haziran 2019, 15:54 AA