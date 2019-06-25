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EĞİTİM

MSP ile öğrenci alacak özel okullar! ​MSP ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi açıklandı

MSP ile öğrenci alacak özel okullar! MSP ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi açıklandı

Türkiye Özel Okullar Derneği, "2019-2020 öğretim yılı" için hazırlık ya da 9. sınıfa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkezi Sistem Sınavı Puanı (MSP) ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimini ve isimlerini açıkladı. Özel okullar bugün 17.00'de taban puanlarını ve kayıt esaslarını içeren kılavuzlarını web sitelerinde ilan edecek ve 26 Haziran itibarıyla ön kayıtlara başlayacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Özel Okullar Derneği, "2019-2020 öğretim yılı" için hazırlık ya da 9. sınıfa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkezi Sistem Sınavı Puanı (MSP) ile öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimini ve isimlerini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, özel okullar bugün 17.00'de taban puanlarını ve kayıt esaslarını içeren kılavuzlarını web sitelerinde ilan edecek.

  • Buna göre, birinci ön kayıtlar, 26 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da saat 17.00'de son bulacak. Ön kayıt listesi, saat 20.00 itibarıyla ilan edilecek.

Birinci asil liste kesin kayıt dönemi, 2 Temmuz Salı günü saat 09.00-17.00 arasında, birinci yedek liste kesin kayıt dönemi ise 3 Temmuz Çarşamba günü 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek.

İkinci ön kayıt dönemi, 4 Temmuz Perşembe günü saat 09.00-17.00 arasında tamamlanacak. Ön kayıt listesi, saat 20.00 itibarıyla duyurulacak.

Kesin kayıt döneminin ikincisi ise 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Saat 09.00-15.00 arasında asil liste kesin kaydı, 15.00 itibarıyla yedek liste kesin kaydı yapılacak. Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınacak.

Üçüncü ön kayıt dönemi, 8 Temmuz Pazartesi günü 09.00-17.00 arasında tamamlanacak. Ön kayıt listesi 20.00'de ilan edilecek.

Kesin kayıt döneminin üçüncüsü, 9 Temmuz Salı günü 09.00-15.00 arası asil liste kesin kaydı, 15.00 itibarıyla yedek liste kesin kaydı yapılacak. Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek.

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Serbest kayıt dönemi ise 10-11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

MSP ile öğrenci alacak özel okullar

  • İstanbul'da, MSP ile öğrenci kaydedecek özel okullar şunlar:
  • "Ahmet Şimşek Lisesi,
  • Alev Lisesi,
  • Alkev Özel Anadolu Lisesi,
  • Alkev Özel Fen Lisesi,
  • Alman Lisesi,
  • Amerikan Robert Lisesi,
  • Anakent Koleji,
  • Arel Anadolu Lisesi,
  • Arel Fen Lisesi,
  • Atacan Anadolu Lisesi,
  • Cent Koleji,
  • Çevre Koleji,
  • Doğan Koleji Anadolu Lisesi,
  • Eyüboğlu Koleji,
  • Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi,
  • Florya Anadolu Lisesi,
  • Florya Fen Lisesi,
  • Florya Uğur Koleji Anadolu Lisesi,
  • FMV Özel Işık Lisesi,
  • FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi,
  • FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi,
  • FMV Özel Erenköy Işık Lisesi,
  • FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi,
  • FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi,
  • FMV Özel Ispartakule Işık Fen Lisesi,
  • Galileo Galilei İtalyan Lisesi,
  • Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi,
  • İELEV Özel Anadolu Lisesi,
  • İstek Özel Acıbadem Anadolu Lisesi,
  • İstek Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi,
  • İstek Özel Belde Anadolu Lisesi,
  • İstek Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi,
  • İstek Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi,
  • İstek Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi,
  • İstek Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi,
  • İstek Özel Uluğbey Anadolu Lisesi,
  • İtalyan Lisesi,
  • İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ekrem Elginkan Lisesi,
  • Küçük Prens Lisesi,
  • Kültür Koleji Anadolu Lisesi,
  • Kültür Koleji Fen Lisesi,
  • Kültür 2000 Koleji Anadolu Lisesi,
  • Kültür 2000 Koleji Fen Lisesi,
  • Marmara Koleji,
  • Marmara Fen Lisesi,
  • MEF Lisesi,
  • Mimar Sinan Özel Fen Lisesi,
  • Nortre Dame Sion Fransız Lisesi,
  • Oğuzkaan Koleji,
  • Okan Anadolu Lisesi,
  • Saint Benoit Fransız Lisesi,
  • Saint Joseph Fransız Lisesi,
  • Saint Michel Fransız Lisesi,
  • Sainte Pulcherie Fransız Lisesi,
  • Sev Lisesi,
  • Sezin Lisesi,
  • Tarhan Lisesi,
  • Ted Atakent Koleji,
  • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi,
  • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi,
  • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi,
  • Üsküdar Amerikan Lisesi,
  • Yakacık Fen Bilimleri Anadolu Lisesi, VKV Koç Özel Lisesi."
  • Ayrıca, İzmir'de,
  • Işıkkent Anadolu Lisesi,
  • İzmir Amerikan Koleji,
  • İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi,
  • Kocaeli'de, Kocaeli Marmara Koleji,
  • Manisa'da Akhisar Koleji Anadolu Lisesi,
  • Akhisar Koleji Fen Lisesi,
  • Muğla'da Bodrum Marmara Koleji,
  • Tarsus'ta Çağ Anadolu Lisesi,
  • Çağ Fen ve Teknoloji Lisesi,
  • Tarsus Amerikan Koleji MSP ile öğrenci alacak.

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