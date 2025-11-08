Yeni Şafak
Muğla’da 28 bin 896 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

00:208/11/2025, Cumartesi
IHA
Dalaman, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde eşzamanlı operasyon yapıldı.
Muğla genelinde gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki kaçakçılığına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğümüz ekiplerince Dalaman, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde eşzamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 40 litre etil alkol, 3 litre sahte votka, 2 şişe gümrük kaçağı içki, 7 adet 17 cl anason yağı ve 28 bin 896 adet (Bin 155 litre) gümrük kaçağı votka ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



