Muğla'da tünel çıkışı feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 11.50 sıralarında Fethiye - Muğla karayolu Eski Dalaman yol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 H 1678 plakalı otomobil ile 48 ALE 489 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada, 2 sürücü ve 1 yolcu hafif, 1 yolcu ise ağır yaralandı. 48 ALE 489 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Kurtar (67) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.