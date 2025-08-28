Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla'da turistlere hakaret edip video çeken şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da turistlere hakaret edip video çeken şüpheli gözaltına alındı

13:1928/08/2025, جمعرات
DHA
Sonraki haber
Muğla'da turistlere hakaret edip video çeken şüpheli gözaltına alındı
Muğla'da turistlere hakaret edip video çeken şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da yabancı turistlere yönelik argo sözler söyleyip çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan 23 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı turistlere yönelik argo sözler söyleyerek bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden A.K., çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından 'Can sıkıntımı turistlerle atıyorum' notuyla paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki topladı. Görüntülerle ilgili Marmaris Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, inceleme başlattı. İlçedeki bir işletmede çalıştığı belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu.


Bu kadar yayılacağını tahmin etmedim" diyen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


A.K.'nin işlemleri sürüyor.




#Muğla
#Marmaris
#Turist
#Sosyal medya
#Hakaret
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK Yurt başvuru süreci başladı mı ve ücreti kaç TL? 2025-2026 başvuru şartları