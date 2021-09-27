Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı için yeni isim: İlhan Kesici

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bilmeceye dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ortak karar alınırsa aday olurum" demişti. Kılıçdaroğlu daha sonra çok aday çıkartmayı savunurken, ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise tek adayla seçime katılmayı savunup "Ben başbakan adayıyım" şeklinde konuşmuştu.

YENİ ADAY CHP'Lİ KESİCİ

Tüm bunların ardından muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, muhalefetin 2023’te yapılması planlanan seçimde ortak aday olarak CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’yi aday göstermeyi planladığını öne sürdü.

"MUTABAKAT SAĞLANDI"

Ataklı, adı daha önce de pek çok kez anılan Kesici için Ataklı, "Muhalefet liderlerine anayasal değişikliklerin yapılması sırasında nasıl bir yönetim uygulayacağını, Cumhurbaşkanlığı görevini nasıl yürüteceğini anlattı, karşılıklı mutabakat sağlandı" dedi.

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CHP İÇİNDEN OLACAK

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Milliyet gazetesine verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı adayının CHP içinden olacağını söyledi. Tekin, "Millet İttifakı’nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi ‘aday olmadığını’ ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı’nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu hariç herkes aday