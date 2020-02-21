Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, geniş katılımlı görkemli bir törenle açıldı. Her kitabın bir alim olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Eğer yüzlerce kitabınız varsa yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Bu da, bir nevi dünyada cennet hayatı yaşamak, cennet meyvelerinden tatmaktır. Zira biz, her alimi, gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.

KIYMETİ ARTAN MÜCEVHER GİBİ

Ecdadın, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tuttuğunu belirten Erdoğan, “Hangi şehrimize giderseniz gidin, orada bir kandil gibi etrafını aydınlatırken asırlara meydan okuyan kütüphaneler görürsünüz. O kütüphanelerin kimi Sivas’taki Ziyabey Kütüphanesi gibi şirin, kimi de İstanbul’daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir. Raflarında arzı endam eden her bir eser, üzerinden zaman geçtikçe kıymeti artan mücevherler gibidir” diye konuştu.

Açılışa katılan Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, kütüphaneye 350’den fazla kitap bağışladı.

İLK HEDEF KÜTÜPHANELER OLDU

Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa orada bir kütüphane inşa çabasının da mevcut olduğunu anımsatan Erdoğan, “Nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. Hülagü’nün başında olduğu Moğol orduları kütüphaneleri yakarken, Semerkand gibi asude bir şehri inşa eden Timur, kütüphaneler kurarak, Semerkand’ı bilimin başkenti yapmıştır” dedi.

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İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASI

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Devrinin en zengin kütüphanelerini bünyesinde barındıran külliyeler, merkezinde yer aldıkları şehirlerin hem kültürel, hem de ekonomik yönden birer çekim merkezine dönüşmesini sağlamıştır. Hiç şüphesiz kütüphaneler, insanlığın ortak hafızasıdır. Babil’den Mısır’a, Asur’dan Yunan ve Roma’ya kadar insanlığın bütün mirasını bir arada bulabileceğimiz yegane mekanlar kütüphanelerdir.

MEDENİYETİMİZE LAYIK BİR ESER

Başbakanlığı döneminde, devlet yönetim merkezi olarak tasarladıkları Külliye’de, mutlaka medeniyetlerine ve Türkiye’ye yakışır bir kütüphanenin de yer almasını istediklerini dile getiren Erdoğan, “Camimiz, kültür ve kongre merkezimiz, sergi salonumuz ve kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Şevket Mirziyoyev (sol), Devlet Bahçeli (orta) ve Recep Tayyip Erdoğan (sağ)

4 MİLYON BASILI ESER

Külliye’nin diğer birimlerini daha önce hizmete sunduklarını hatırlatan Erdoğan, “Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliye’mizi inşallah tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, daha inşa aşamasında yurt içinden ve yurt dışından 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon basılı esere kavuşmuştur” ifadesini kullandı. Erdoğan, kütüphanenin 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin elektronik kitapla önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Tarihe uzanan köprüler kurduk

“Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, “İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında, ilmin denizinde yüzsün, İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin, Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin, Gazali ile hikmete kulak versin” dedi. Millet Kütüphanesi’nin tam bir külliye olarak hizmet vereceğini anlatan Erdoğan, “Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Öncelikle Ankara’mız, sonra tüm Türkiye için, yerli ve yabancı, dünyaca ünlü bu tür merkezlerimizle özellikle burayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekan olarak inşa ettik” diye konuştu.

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Kitap dilencisi bağış istedi

Erdoğan, “İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Yani sizin kitaplarınıza da burası açık, sizler de buraya Mirziyoyev kardeşimin hediyesi olduğu gibi hediyelerinizi kitaplarla buraya getirebilirsiniz” şeklinde konuştu. Erdoğan, kitap bağışında bulunan tüm kitapseverleri tebrik ederek şunları söyledi: “Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Meriç, Cinuçen Tanrıkorur, Hasan Celal Güzel, Mehmet Şevket Eygi, Şefik Can gibi nice önemli ismin adları, inşallah koleksiyonlarıyla burada yaşayacak. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Yani kitap dilencisi olarak eğer beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim.”

FOTOĞRAF 35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun, verdiği bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. Erdoğan'ın öncülük ettiği kütüphanenin inşa çalışmaları öncesinde Türkiye'nin önde gelen kültür insanları, sahaflar, kütüphane yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı gruplar ve aileleriyle çalıştaylar yapıldı. Türkiye’de ve bazı durumlarda yurt dışında yayımlanmış her türlü kitap, dergi, gazete gibi yayımların belirli sayıda nüshasının saklandığı Derleme Kütüphane statüsüne 3 Haziran 2017'de kavuşan kütüphaneye, bu kararın ardından Türkiye'de yayımlanan tüm yayınlardan birer kopya gelmeye başladı. Kütüphane ve Yayın Müdürlüğünün mayıs 2016'da kurulmasının ardından kütüphane için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul ve Afyonkarahisar'da yaklaşık 300 kişi çalışma yürüttü. Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulanan raflarda yer alıyor. TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından üniversite ve araştırma kütüphanelerine sağlanan EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans) üyesi olan kütüphanede, bu kapsamda yer alan veri tabanları ve elektronik yayınlar da kullanıma açılacak. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliği dışında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor. Kütüphanenin kitap bağışçıları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, edebiyat araştırmacısı ve tarihçi Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bestekar ve ud virtüözü Cinuçen Tanrıkorur, sanat tarihi araştırmacısı Mustafa Kamil Dürüst, şair ve yazar Mustafa Şerif Onaran, yönetmen Muhsin Mete, gazeteci Ahmet Günel Elgin, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, yayınevi sahipleri Saman-Hatice Helvacıoğlu, araştırmacı yazar Şefik Can, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yazar Cemil Meriç, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve edebiyatçı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş da bulunuyor. Kütüphanede 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi ile Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları yer alıyor. Tarihteki 16 Türk Devletini temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu, 3 bin 500 metrekare alanda, 224 kişilik oturma kapasitesi ve yaklaşık 200 bin kitaptan oluşan koleksiyona sahip. Salonun kubbesinde, Alak Suresi'nin O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir şeklindeki 4 ve 5. ayetleri yazıldı. Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmayla Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri bulunan tüm ülkelerden getirilen, ilgili ülkenin kültür, tarih konularını içeren kitaplar, Kütüphanenin Cihannüma Salonu'nundaki Dünya Kitaplığı kısmında sergilenecek. Dünya Kitaplığı'nda, aralarında Özbekistan, Hindistan, Şili, Fransa, Çin ve Belarus'un da bulunduğu bazı ülkelerin kitaplarını, bu ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri bizzat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek teslim etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise özel temsilcisini göndererek, Fransa Milli Kütüphanesi ile ortak çalışmalar yapılabileceğini Türk yetkililere iletti. Koleksiyon sağlamada ve geliştirmede, bağış ve derleme yayınların yanı sıra, Türkiye'de yayımlanan kitap, DVD, CD ve diğer yayınların büyük bir kısmının satın alındığı kütüphanede, Türkiye ve yurt dışında yayımlanan, baskısı bulunan kitapların önemli bir kısmı satın alınarak koleksiyona kazandırıldı. Kütüphane hizmetlerinin yanı sıra yaşam boyu eğitim merkezi olması da hedeflenen kütüphanede, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, kodlama gibi kurslar ve eğitim faaliyetleri de düzenlenecek. Teknoloji sınıfları ve atölyeleri Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turkcell ve Türk Telekom iş birliğiyle yapılan kütüphanede Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının sayısallaştırılmış 45 milyon belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 500 bin kitabının künye bilgisi ile 100 binin üzerinde nadiryazma eser görüntüsüne ulaşılacak. Kütüphaneye nasıl girilecek? Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor: Kütüphanede 4 milyon basılı 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek. İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. BiP'te paylaş

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İstanbul’u kıskandıracak

Kütüphaneye gelecek kullanıcılara günün 24 saati çay, kahve, simit ve kek ikramlarının olduğunu ve tüm hizmetlerin ücretsiz yapılacağını bildiren Erdoğan, kütüphaneye yeni kimlik kartlarının sisteme okutularak doğrudan giriş yapılabileceği bilgisini verdi. Gençlerin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurdukları “Deneyap Teknoloji Atölyeleri”nden birinin de kütüphane içinde faaliyet göstereceğini hatırlatan Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin, inşallah Rami Kışlası’na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de inşallah yakında milletimizin hizmetine sunacağız” diyerek, benzerini de İstanbul’da inşa ettiklerini söyledi.





Sayılarla dev eser

24 saat açık olacak kütüphanede, 2 milyonu kitap, 2 milyonu süreli yayın 4 milyon basılı eser bulunuyor. 125 bin metrekare alana kurulu olan kütüphanede 201 kilometre raf uzunluğu bulunuyor. Kütüphaneye çipli kimlik kartları ile üye olunup, girilebilecek. “Kütüphanenin kalbi” olarak adlandırılan “Cihannüma Salonu” 16 Türk devletini temsilen 16 sütun üzerine 32 metre yükseklikte inşa edildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 2400 kitaptan oluşan şahsi kütüphanesi de dijital olarak vatandaşların kullanımına açılacak. Törene Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, azınlık ve dini temsilciler katıldı. Davetlileri mehteran birliği ve geleneksel Türk askeri birliği kapıda karşılarken törende Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Müziği ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından mini bir konser gerçekleşti. Törene yaklaşık 2 bin 500 davetli katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın dua okumasıyla kütüphane açıldı.

Hassasiyetle takip ediyoruz

Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dileyen Erdoğan, “Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum” dedi.