Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, geniş katılımlı görkemli bir törenle açıldı. Her kitabın bir alim olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Eğer yüzlerce kitabınız varsa yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Bu da, bir nevi dünyada cennet hayatı yaşamak, cennet meyvelerinden tatmaktır. Zira biz, her alimi, gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.
KIYMETİ ARTAN MÜCEVHER GİBİ
Ecdadın, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tuttuğunu belirten Erdoğan, “Hangi şehrimize giderseniz gidin, orada bir kandil gibi etrafını aydınlatırken asırlara meydan okuyan kütüphaneler görürsünüz. O kütüphanelerin kimi Sivas’taki Ziyabey Kütüphanesi gibi şirin, kimi de İstanbul’daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir. Raflarında arzı endam eden her bir eser, üzerinden zaman geçtikçe kıymeti artan mücevherler gibidir” diye konuştu.
İLK HEDEF KÜTÜPHANELER OLDU
Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa orada bir kütüphane inşa çabasının da mevcut olduğunu anımsatan Erdoğan, “Nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. Hülagü’nün başında olduğu Moğol orduları kütüphaneleri yakarken, Semerkand gibi asude bir şehri inşa eden Timur, kütüphaneler kurarak, Semerkand’ı bilimin başkenti yapmıştır” dedi.
İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASI
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Devrinin en zengin kütüphanelerini bünyesinde barındıran külliyeler, merkezinde yer aldıkları şehirlerin hem kültürel, hem de ekonomik yönden birer çekim merkezine dönüşmesini sağlamıştır. Hiç şüphesiz kütüphaneler, insanlığın ortak hafızasıdır. Babil’den Mısır’a, Asur’dan Yunan ve Roma’ya kadar insanlığın bütün mirasını bir arada bulabileceğimiz yegane mekanlar kütüphanelerdir.
MEDENİYETİMİZE LAYIK BİR ESER
Başbakanlığı döneminde, devlet yönetim merkezi olarak tasarladıkları Külliye’de, mutlaka medeniyetlerine ve Türkiye’ye yakışır bir kütüphanenin de yer almasını istediklerini dile getiren Erdoğan, “Camimiz, kültür ve kongre merkezimiz, sergi salonumuz ve kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum” diye konuştu.
4 MİLYON BASILI ESER
Külliye’nin diğer birimlerini daha önce hizmete sunduklarını hatırlatan Erdoğan, “Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliye’mizi inşallah tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, daha inşa aşamasında yurt içinden ve yurt dışından 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon basılı esere kavuşmuştur” ifadesini kullandı. Erdoğan, kütüphanenin 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin elektronik kitapla önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi.
Tarihe uzanan köprüler kurduk
“Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, “İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında, ilmin denizinde yüzsün, İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin, Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin, Gazali ile hikmete kulak versin” dedi. Millet Kütüphanesi’nin tam bir külliye olarak hizmet vereceğini anlatan Erdoğan, “Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Öncelikle Ankara’mız, sonra tüm Türkiye için, yerli ve yabancı, dünyaca ünlü bu tür merkezlerimizle özellikle burayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekan olarak inşa ettik” diye konuştu.
Kitap dilencisi bağış istedi
- Erdoğan, “İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Yani sizin kitaplarınıza da burası açık, sizler de buraya Mirziyoyev kardeşimin hediyesi olduğu gibi hediyelerinizi kitaplarla buraya getirebilirsiniz” şeklinde konuştu. Erdoğan, kitap bağışında bulunan tüm kitapseverleri tebrik ederek şunları söyledi: “Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Meriç, Cinuçen Tanrıkorur, Hasan Celal Güzel, Mehmet Şevket Eygi, Şefik Can gibi nice önemli ismin adları, inşallah koleksiyonlarıyla burada yaşayacak. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Yani kitap dilencisi olarak eğer beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim.”
İstanbul’u kıskandıracak
Kütüphaneye gelecek kullanıcılara günün 24 saati çay, kahve, simit ve kek ikramlarının olduğunu ve tüm hizmetlerin ücretsiz yapılacağını bildiren Erdoğan, kütüphaneye yeni kimlik kartlarının sisteme okutularak doğrudan giriş yapılabileceği bilgisini verdi. Gençlerin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurdukları “Deneyap Teknoloji Atölyeleri”nden birinin de kütüphane içinde faaliyet göstereceğini hatırlatan Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin, inşallah Rami Kışlası’na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de inşallah yakında milletimizin hizmetine sunacağız” diyerek, benzerini de İstanbul’da inşa ettiklerini söyledi.
Sayılarla dev eser
- 24 saat açık olacak kütüphanede, 2 milyonu kitap, 2 milyonu süreli yayın 4 milyon basılı eser bulunuyor. 125 bin metrekare alana kurulu olan kütüphanede 201 kilometre raf uzunluğu bulunuyor. Kütüphaneye çipli kimlik kartları ile üye olunup, girilebilecek.
- “Kütüphanenin kalbi” olarak adlandırılan “Cihannüma Salonu” 16 Türk devletini temsilen 16 sütun üzerine 32 metre yükseklikte inşa edildi.
- Mustafa Kemal Atatürk’ün 2400 kitaptan oluşan şahsi kütüphanesi de dijital olarak vatandaşların kullanımına açılacak.
- Törene Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, azınlık ve dini temsilciler katıldı.
- Davetlileri mehteran birliği ve geleneksel Türk askeri birliği kapıda karşılarken törende Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Müziği ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından mini bir konser gerçekleşti. Törene yaklaşık 2 bin 500 davetli katıldı.
- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın dua okumasıyla kütüphane açıldı.
Hassasiyetle takip ediyoruz
Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dileyen Erdoğan, “Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum” dedi.