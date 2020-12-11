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Nevşehir Belediyesi'nden binlerce öğrenciye dijital eğitim desteği

Nevşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği yaratma hedefiyle hayata geçirdiği vizyon projesi Dijital Eğitim Platformu kısa sürede büyük ilgi gördü. Kurduğu platformla ortaöğretim ve lise çağındaki öğrencilerin tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyan Nevşehir Belediyesi, öğrencilerin hem okul eğitimlerine hem de sınav süreçlerine katkı sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir Belediyesi'nden dijital eğitim desteği.
Nevşehir Belediyesi'nden dijital eğitim desteği.

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım toplantısı ile öğrencilerin hizmetine sunulan Dijital Eğitim Platformu, Nevşehir’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin ve gençlerin gelişimine ve eğitimlerine katkı sunuyor.

https://dijitalegitim.nevsehir... adresinden erişimin sağlanabildiği platformda öğrenciler alanında uzman eğitmenlerce hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, yüksek çözünürlük kalitesinde video derslere ulaşabiliyor.

  • 6. sınıf ile 12. sınıf arasındaki ortaokul ve lise öğrencileri, uzaktan erişim tekniğine dayalı platforma kendilerine ait şifreleri ile bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saatinde ulaşarak dersleri izleyebiliyor.

Öğrencilerin hem okul eğitimine, hem de sınavlara hazırlık sürecine önemli katkı sunacak projede, akıllı test sistemi ve konu tarama testleriyle öğrencilere online olarak binlerce soru çözme imkanı sunuluyor. Yapay zekaya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek, tekrar etmesi gereken konular öneriliyor, konu tarama testleri ile de soru çözümü pratiği arttırılıyor.

Öğrencilere dilediği zaman dilediği yerde ücretsiz ders izleme olanağı sağlayan Dijital Eğitim platformunda yer alan binlerce ders anlatımı, soru çözümleri, meslek tanıtımları ve deneme sınavları gibi zengin içeriğe ulaşmak isteyen öğrencilerin https://dijitalegitim.nevsehir... adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

HEM OKULA HEM SINAVA DESTEK

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Dijital Eğitim Platformu ilke Nevşehirli gençlerinin geleceklerine dokunacaklarını ve eğitimdeki başarılarına büyük katkılar sunacaklarını söyledi.

Pandemi döneminde okullarına gidemeyen öğrenciler için eğitimi yüksek çözünürlük kalitesinde ve öğretici bir sunum diliyle Nevşehirli öğrencilerin evine getireceklerini ifade eden Arı, “Platformda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun ve alanında uzman eğitmenler tarafından çekilmiş 4K çözünürlükte video dersler yayınlanacak. Öğrencilerin hem okul eğitimine, hem de sınavlara hazırlık sürecine önemli katkı sunacak projede, akıllı test sistemi ve konu tarama testleriyle öğrencilere online olarak binlerce soru çözme imkanı sunulacak. Yapay zekaya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek, tekrar etmesi gereken konular önerilecek, konu tarama testleri ile soru çözümü pratiği arttırılacak. İnternet ortamında Liselere Giriş Sınavı (LGS) deneme sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) denem sınavı düzenlenecek. Velilerimiz de öğrencilerinin sınav sonuçları başta olmak üzere tüm verilerini inceleyebilecek, eğitim harcamalarını da en aza indirebilecek” dedi.

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