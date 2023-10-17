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Nevşin Mengü İsrail'in 'lağım suyu' skandalını aklamaya çalıştı

Yandaş gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz cuma namazında Filistinli vatandaşların üzerine lağım suyu döken İsrail'i aklama çabasına girdi. Konuyu araştırdığını ifade eden Mengü, lağım suyu değil 'skunk' adlı bir madde sıkıldığını iddia edip Müslümanlara yapılan zulme arka çıkarak terör devleti İsrail'den yana tavır takındı.

18:33 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Nevşin Mengü

Nevşin Mengü

Terör devleti İsrail, geçtiğim cuma namazı sırasında Filistinlilere plastik mermi, gaz bombası ve lağım suyu sıktı.

Yapılan zulme ve alçaklığa Batı medyası her zaman olduğu gibi kulak tıkarken, yandaş gazeteci Nevşin Mengü ise İsrail'i aklama çabasına girdi.

YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşan Mengü, konuyu araştırdığı ve sıkılan maddenin lağım suyu olmadığını ileri sürdü.



Mengü'den lağım suyu alçaklığını aklama çabası

İsrail'in Filistinli Müslümanların üzerine lağım suyu sıkmadığını iddia eden Nevşin Mengü, söz konusu maddenin İsrail'in ihraç etmeye çalıştığı 'skunk' adlı kimyasal bir madde olduğunu ileri sürdü.

Ancak İsrail'den yana tavır takınan Mengü, ortaya geçerli bir kanıt sunamayıp, 'yanlışı doğruya karıştırmamak' gerektiği yönünde hezeyanda da bulundu.

Algı operasyonlarını sürdürüyor

Öte yandan Nevşin Mengü, İsrail lehine algı operasyonlarına daha önce de girişmişti.

7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonu ile dezenformasyona başlayan Mengü, Hamas’ın festival alanında 260 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak daha sonra Yahudi radyosuna konuşan İsrailli genç kız söz konusu saldırıların İsrailli bir polis tarafından gerçekleştirdiğini ifade etmişti.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#Nevşin Mengü
#İsrail
#Filistin
#Cuma Namazı
#Lağım Suyu
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