New York Times Gazzeli Mahmud'un hikayesini manşetine taşıdı: Anne burnumu kaşır mısın?

Filistinli-Amerikalı aktivist-avukat Huwaida Arraf, ABD'de bir markette The New York Times Gazetesinin manşetini gören kasiyerin "Zavallı çocuk" ifadeleriyle verdiği tepkiye "İsrail bunu bizim silahlarımızla yapıyor. Ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey var" cevabını verdi. O anları X'te yaptığı paylaşım ile anlatan Filistin asıllı Amerikalı avukat Arraf,

"9 yaşındaki Mahmoud'u düşünmeyi bırakamadım. Oğlum gibi video oyunları oynamak yerine, artık annesinin burnunu kaşımasını istiyor.