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New York Times Gazzeli Mahmud'un hikayesini manşetine taşıdı: Anne burnumu kaşır mısın?

New York Times Gazzeli Mahmud'un hikayesini manşetine taşıdı: Anne burnumu kaşır mısın?

Nisa Nur Çavuşoğlu
10:4526/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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The New York Times'ın 25 Kasım 2024 Manşeti
The New York Times'ın 25 Kasım 2024 Manşeti

İsrail bombardımanından kaçarken kollarını kaybeden 9 yaşındaki Gazzeli Mahmoud'un hikayesi Amerika merkezli The New York Times gazetesinin manşetinde yer aldı. Mahmud gibi Gazze'de İsrail bombardımanı sebebiyle veya ağır ablukadan dolayı tedavi olamadığı için kolları ve bacakları kesilerek ampute şekilde hayatına devam eden çocukların sayısındaki artışa yer verildi.

Amerika merkezli The New York Times gazetesi manşetine 9 yaşındaki Gazzeli Mahmoud'un hikayesini "Gazze'de Hayatta Kalmak" başlığı ile manşetine taşıdı. Gazzeli gazeteci Samar Abu Elouf'un hem fotoğraflayıp hem de kaleme aldığı haberde İsrail'in Gazze'deki bombardımanında bacakları ve kollarını kesildiği için ampute kalan çocukların hikayelerine yer verildi.

"Anne burnumu kaşır mısın?"

İsrail bombardımanından kaçarken kollarını kaybeden 9 yaşındaki Gazzeli Mahmoud, burnunu kaşımak ve saçını taramak için annesinden yardım istemek zorunda kalıyor.

"Ülkemizin verdiği bombalarla çocuklar katlediliyor"

Filistinli-Amerikalı aktivist-avukat Huwaida Arraf, ABD'de bir markette The New York Times Gazetesinin manşetini gören kasiyerin "Zavallı çocuk" ifadeleriyle verdiği tepkiye "İsrail bunu bizim silahlarımızla yapıyor. Ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey var" cevabını verdi. O anları X'te yaptığı paylaşım ile anlatan Filistin asıllı Amerikalı avukat Arraf,
"9 yaşındaki Mahmoud'u düşünmeyi bırakamadım. Oğlum gibi video oyunları oynamak yerine, artık annesinin burnunu kaşımasını istiyor.
Bugün mağazada, onu NYT'nin ön sayfasında gördüm. Kasiyer ise "Zavallı çocuk" dedi. "İsrail bunu bizim silahlarımızla yapıyor" diye cevap veriyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gazzeli çocuklar hayatlarına yarım devam ediyor"

7 Ekim'den beri Gazze'de artan fakat 75 yıldır İsrail'in devam sistematik olarak devam ettirdiği işgal saldırıları, Gazzeli çocukları ailelerinden koparıyor. The New York Times da yer alan habere göre Gazze'de 14 bin çocuk bombardımanlar sebebiyle ampute kaldı. Bu sayı geçtiğimiz sene Aralık ayında 9 bindi. Devam eden saldırılar sebebiyle enkaz altında kalan binlerce çocuk cesedi halen kurtarılamadı. Abluka altında kalan çocuklar tedavi edilmek için en yakın adres olarak Mısır'a oradan sevk edilerek tedavi altına alınıyordu. Ancak İsrail'in tahliyelere müsaade etmemesi Gazzeli çocukların tedavilerinin gecikmesi sonucunda kollarının ve bacaklarının kesilerek ampute edilmesine sebep oluyor.

New York Times faili neden gizliyor?

New York Times, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanması sonucu 500'den fazla sivilin öldürüldüğü katliamı "İsrail hastaneyi bombaladı” dememek için iki kez haber başlığını değiştirmişti. New York Times'ın faili gizleyerek algı manipülasyonu yapmasına uluslararası kamuoyundan tepki yağmıştı.

25 Kasım'da manşetine taşıdığı Gazzeli Mahmud'un hikayesinin "Gazze'de Hayatta Kalmak" şeklinde servis edilmesine bazı X kullanıcıları tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Mısırlı yazar Abdelrahman ElGendy, "NYT her zamanki gibi daha doğru bir başlık olan, bilmiyorum, İsrail'in Yerleşimci Sömürge Projesi'nin ABD Destekli Soykırım Kampanyasından Kurtulmak yerine 'Gazze'de Hayatta Kalmak' başlığını kullanarak sempati numarası yapıyor. Gazze Mahmud'a ne yaptı, NYT?" eleştirisinde bulundu.



#Gazze
#Mısır
#Samar Abu Elouf

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