New York Times Gazzeli Mahmud'un hikayesini manşetine taşıdı: Anne burnumu kaşır mısın?

Amerika merkezli The New York Times gazetesi manşetine 9 yaşındaki Gazzeli Mahmoud'un hikayesini "Gazze'de Hayatta Kalmak" başlığı ile manşetine taşıdı. Gazzeli gazeteci Samar Abu Elouf'un hem fotoğraflayıp hem de kaleme aldığı haberde İsrail'in Gazze'deki bombardımanında bacakları ve kollarını kesildiği için ampute kalan çocukların hikayelerine yer verildi.
İsrail bombardımanından kaçarken kollarını kaybeden 9 yaşındaki Gazzeli Mahmoud, burnunu kaşımak ve saçını taramak için annesinden yardım istemek zorunda kalıyor.
7 Ekim'den beri Gazze'de artan fakat 75 yıldır İsrail'in devam sistematik olarak devam ettirdiği işgal saldırıları, Gazzeli çocukları ailelerinden koparıyor. The New York Times da yer alan habere göre Gazze'de 14 bin çocuk bombardımanlar sebebiyle ampute kaldı. Bu sayı geçtiğimiz sene Aralık ayında 9 bindi. Devam eden saldırılar sebebiyle enkaz altında kalan binlerce çocuk cesedi halen kurtarılamadı. Abluka altında kalan çocuklar tedavi edilmek için en yakın adres olarak Mısır'a oradan sevk edilerek tedavi altına alınıyordu. Ancak İsrail'in tahliyelere müsaade etmemesi Gazzeli çocukların tedavilerinin gecikmesi sonucunda kollarının ve bacaklarının kesilerek ampute edilmesine sebep oluyor.
New York Times, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanması sonucu 500'den fazla sivilin öldürüldüğü katliamı "İsrail hastaneyi bombaladı” dememek için iki kez haber başlığını değiştirmişti. New York Times'ın faili gizleyerek algı manipülasyonu yapmasına uluslararası kamuoyundan tepki yağmıştı.
25 Kasım'da manşetine taşıdığı Gazzeli Mahmud'un hikayesinin "Gazze'de Hayatta Kalmak" şeklinde servis edilmesine bazı X kullanıcıları tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Mısırlı yazar Abdelrahman ElGendy, "NYT her zamanki gibi daha doğru bir başlık olan, bilmiyorum, İsrail'in Yerleşimci Sömürge Projesi'nin ABD Destekli Soykırım Kampanyasından Kurtulmak yerine 'Gazze'de Hayatta Kalmak' başlığını kullanarak sempati numarası yapıyor. Gazze Mahmud'a ne yaptı, NYT?" eleştirisinde bulundu.