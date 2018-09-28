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EĞİTİM

Kütahya haberleri: Öğrencilere ek kaynak kitap aldıran öğretmenlere yasal işlem yapılacak

Öğrencilere ek kaynak kitap aldıran öğretmenlere yasal işlem yapılacak

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bakanlık tarafından dağıtılan ders kitapları dışında okullarda öğrencilere ek kaynak kitap aldıran öğretmenler hakkında yasal işlem yapılacağını ifade etti.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bakanlık tarafından öğrencilere dağıtılan kitaplar haricinde okullarda başka kaynak kitaplarla kesinlikle ders işlenemeyeceğine belirtti.

Başyiğit, "Bu konuda bakanlığımızca genelge yayınlanmıştır. Genelgede, 'Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz' denilmektedir. Daha önceden yaptığımız duyurulara rağmen özellikle yabancı dil derslerine yönelik okullarımızda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur bırakıldığı yönünde şikayetler ulaşmıştır" dedi.

  • Öğrencilere kaynak kitap aldırılması yönünde telkinlerde bulunan okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında idari işlem uygulanacağını dile getiren Müdür Hasan Başyiğit, "Öğrenci velilerimiz böyle bir durumla karşılaşır ise mutlaka müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyorum. Bakanlığımızın kararı bellidir ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir. Bakanlığımızın öğrencilerimize ücretsiz verdiği kitaplar yine öğretmenlerimiz gibi eğitimciler tarafından hazırlanmıştır. Eğitim içinde yeterlidir" ifadelerini kullandı.
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