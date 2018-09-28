Öğrencilere ek kaynak kitap aldıran öğretmenlere yasal işlem yapılacak

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bakanlık tarafından öğrencilere dağıtılan kitaplar haricinde okullarda başka kaynak kitaplarla kesinlikle ders işlenemeyeceğine belirtti.

Başyiğit, "Bu konuda bakanlığımızca genelge yayınlanmıştır. Genelgede, 'Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz' denilmektedir. Daha önceden yaptığımız duyurulara rağmen özellikle yabancı dil derslerine yönelik okullarımızda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur bırakıldığı yönünde şikayetler ulaşmıştır" dedi.