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Okul çevrelerine sıkı takip

Okul çevrelerine sıkı takip

Oğuzhan Ürüşan
04:006/06/2026, Saturday
G: 6/06/2026, Saturday
Yeni Şafak
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Öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılıyor.

Yıl sonuna kadar 891 okulun Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) dahil edilmesi planlanırken, 7 bin 38 okulda da güvenlik kamerası sistemlerinin kurularak aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla okul girişleri, bahçeler, çevre yolları ve riskli noktalar daha etkin şekilde denetlenecek. Proje kapsamında yalnızca okul binaları değil, okul çevresi de kamera sistemleriyle izlenecek. KGYS entegrasyonu bulunmayan okullarda dahi güvenlik kamerası kayıtlarına kolluk kuvvetlerinin erişebilmesi sağlanacak.



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