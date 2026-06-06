Okul çevrelerine sıkı takip

Yıl sonuna kadar 891 okulun Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) dahil edilmesi planlanırken, 7 bin 38 okulda da güvenlik kamerası sistemlerinin kurularak aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla okul girişleri, bahçeler, çevre yolları ve riskli noktalar daha etkin şekilde denetlenecek. Proje kapsamında yalnızca okul binaları değil, okul çevresi de kamera sistemleriyle izlenecek. KGYS entegrasyonu bulunmayan okullarda dahi güvenlik kamerası kayıtlarına kolluk kuvvetlerinin erişebilmesi sağlanacak.