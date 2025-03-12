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Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

14:1312/03/2025, Çarşamba
IHA
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Meltem Menteşeli (35).
Meltem Menteşeli (35).

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Meltem Menteşeli'nin, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ederken, Menteşeli'nin Tiktok fenomeni olduğu, yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Geniş çaplı soruşturma devam ediyor

Olayın ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak, olayı aydınlığa kavuşturmak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Menteşeli'nin ölümü ile ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve şüpheli olarak bir ismin öne çıktığı öğrenildi.

Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi.

Son yolculuğuna bugün uğurlanacak

Dün meydana gelen olayda hayatını kaybeden Meltem Menteşeli, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.


#TikTok
#Ölüm
#Aydın

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