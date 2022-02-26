Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Yalan siyasetinin duayen şebekesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında, Ukrayna'da yaşananlar üzerinden iktidarı hedef aldı. Birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına aktardığını söyleyen Özel, bakanlığın açıklamasını görmezden gelerek Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla itham etti. Açıklamalar sonrası yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'i yalanladı. Gelişme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e sert şekilde tepki gösterdi.

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü: Büyükelçilik 10 gün önce haber verdi

"YALAN SİYASETİ BİRKAÇ DAKİKADA ÇÖKTÜ"

"Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı." diyen Çelik, "CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi “yalan siyaseti” birkaç dakika içinde çöktü." ifadelerini kullandı.

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"KÖTÜLÜĞÜN RESMİNİ AYNAYA BAKARAK ÇİZİYORLAR"

Çelik, Twitter paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devletimize iftira atanlar bir kere daha iftira faaliyetine başladı. Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor.

Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terkedilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir."