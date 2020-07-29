ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, TVNET canlı yayınında imam hatip okullarının başarısı hakkında değerlendirmeler de bulundu.

YKS, sonuçlarının açıklanması ile imam hatiplilerin başarısı dikkat çekti.

İmam hatiplilerin Türkiye'de normalleşme dönemini yaşadığını dikkat çeken Çal, "İmam hatipliler üç ana damarda şekillenmiş durumda. 5 bin 200'ü geçkin imam hatip var Türkiye'de. Orta okullarımız var ve imam hatip liselerimiz var. İmam hatip liselerimiz de bir proje olan Anadolu imam hatip liseleri var bir de normal şartlarda eğitim veren imam hatip liselerimiz var.

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Önceliğimiz proje olan imam hatip okullarımızın başarısıydı. Türkiye'de 348 tane proje Anadolu imam hatip lisesi vardı. Bu okullar sınavla öğrenci alan okullar.

YKS'ni açıklanması ile bu okullardaki çocuklarımızın başarısı dikkat çekiyor. İlk binin içerisinde 300'e yakın öğrenci var ve bu çok yaygın okullarımızdan. sadece bir iki okulun başarısı değil" ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:30 ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal: İmam hatiplilerin Türkiye'de normalleşme dönemini yaşıyor TVNET canlı yayınında imam hatip okullarının başarısı hakkında değerlendirmelerde bulunan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, 'İmam hatiplilerin Türkiye'de normalleşme dönemini yaşıyor. Artık markalaşmış imam hatiplerimiz var ve bundan çok mutluyuz' dedi. BiP'te paylaş

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Türkiye'nin dört bir yanında imam hatip liseleri başarılı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu İmam Hatip Lisesi, Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip liselerinde başarı sağlandığını belirten Çal, "İmam hatip okullarımız artık eğitim yanı sıra yabancı dil konusunda da kendini geliştirebiliyor. Dil eğitimlerinin yanı sıra sanat eğitimi veren okullarımız var. Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesigibi. Bu proje okullarında gençler mezun olurken ellerine diplomanın dışında birçok şey katmış oluyor" dedi.

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Kara propagandadan başka bir şey değil

Eğitim sistemindeki okulların sadece yüzde 13'ünü imam hatiplerinin oluşturduğuna dikkat çeken Çal, "Kalan yüzde 87 ise normal standartlardaki okullar. Bu durumda kalkıp her yere imam hatip açılıyor demek kara propagandadan başka bir şey değil. Algı yönetilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:00 Abdest alırken enstrümanlarımızı görenler şaşırıyor İmam hatiplilerin müzik alanında da başarılı olabileceklerini gösteren Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 'musiki topluluğu' yurt içinde ve yurt dışında verdikleri konserlerle dinleyenleri kendilerine hayran bırakıyor. Güzel sanatlar lisesinin imam hatip versiyonu olarak hizmet veren lise, adeta konservatuvara öğrenci yetiştiriyor.

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