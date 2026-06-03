Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na 'şarkı' resti: Kullanırsanız yasal yollara başvuracağım

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararını kabul etmesi ve tekrar Genel Başkan koltuğuna oturması bazı partililer tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Büyük kriz sonucu CHP, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi olarak ikiye ayrıldı.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası bir kez daha kılıçlar çekildi.

Suların durulmadığı CHP'de bu kez de 'seçim şarkısı' krizi çıktı.

Kılıçdaroğlu ve yönetimine şarkılarını yasakladı

2014 yılında Kılıçdaroğlu için 'Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu' seçim şarkısını hazırlayan Onur Akın, CHP Genel Başkanı'na yüklendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akın, Türkiye'nin birinci partisi olduğunu savunduğu CHP'ye tuzaklar kurulduğunu ileri sürerek Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararına uyarak en büyük çelmeyi taktığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'na sitemlerini, "Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı…Sizi alkışlayanlar emin olun tarihi bir yanılgının içindeler ve bu yaptığınız unutulmayacak." ifadeleriyle sürdüren Akın, Kılıçdaroğlu ve ve yönetiminin şarkılarını kullanmasını yasakladığını söyledi.

"Yasal yollara başvuracağım"

"Bu saiklerle partiye yaptığım bir çok şarkımın içinde ,adınızın geçtiği şarkılarımın sizin ve meşru bulmadığım yönetiminiz tarafından kullanılmamasını ve dijital platformlarınızdan da kaldırılmasını istiyorum…" diyen Onur Akın, şarkıların kullanılmaya devam edilmesinin halinde yasal yollara başvuracağını da ifade etti.







