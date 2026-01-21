Yeni Şafak
Opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti

Opera sanatçısı Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti

22:3421/01/2026, Çarşamba
DHA
Gedik'e kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı.
Gedik'e kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı.

İstanbul'da oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düşen İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın (48) 5'inci katındaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Gedik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Mahallesi'nde dün saat 22.38 sıralarında meydana geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu 13 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan bahçeye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gedik'i ambulansla hastaneye götürdü. Gedik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gedik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemelerin ardından cenaze ailesine teslim edildi.



#İstanbul
#Bahçelievler
#Emrah Erdem Gedik
