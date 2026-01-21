Yeni Şafak
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda yeni dalga: 11 kişi gözaltında 2 kişi aranıyor

09:0721/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 2'si aranıyor.
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı, 2 firari ise aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, 2'si aranıyor.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekili seçimleri yapılmıştı. Seçimi kura sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı. AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'ın itirazı üzerine başkan vekilliği seçimi tekrarlanmıştı. İkinci seçimde İbrahim Akın Bayrampaşa Belediyesi başkan vekili olarak seçilmişti.




