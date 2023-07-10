Operasyonlar rakamlara olumlu yansıdı: Uyuşturucu kaynaklı ölümler 5 yılda yüzde 74 azaldı

Uyuşturucuyla kararlı mücadele sayesinde madde bağlantılı ölümlerde büyük düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl 246 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybederken, son 5 yılda uyuşturucu bağlantılı ölümlerde yüzde 74’lük düşüş sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın yayınladığı 2023 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, güvenlik güçlerince Türkiye genelinde 2021’de 215 bin 771, 2022’de ise 246 bin 237 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 6,5’lık artışla 313 bin 786 şüpheli yakalandı.





115 BİN KİŞİ İÇERİDE

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2022 yılı itibariyle Türkiye genelindeki 400 cezaevinde toplam 340 bin 793 tutuklu ve hükümlü var. Bu kişilerden 114 bin 924’ü uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı cezaevinde bulunuyor.





2017’DEN SONRA DÜŞMEYE BAŞLADI

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki kararlı duruşu, uyuşturucu bağlantılı ölümlerin büyük oranda düşmesini sağladı. Uyuşturucu bağlantılı ölümlerin en fazla yaşandığı yıl 2017 oldu. 2017’de 941 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Bu tarihten itibaren ise bu sayının hızla düştüğü görüldü. 2018’de 657, 2019’da 342, 2020’de 314, 2021’de ise 270 kişi uyuşturucudan yaşamını yitirdi. 2022’de bu düşüş eğilimi devam etti ve madde bağlantılı ölüm 246 oldu. Veriler ışığında, ölümlerin pik yaptığı 2017’den bu yana yüzde 74’lük bir düşüş kaydedildi.





CİNSİYET DAĞILIMI

Rapora göre 2021’de madde kullanımı sonucu ölenlerin yüzde 90,7’si (245) erkek yüzde 9,3’ü (25) kadın olurken, 2022’de ise yüzde 89’unun (219) erkek yüzde 11’inin (27) kadın olduğu görüldü.











