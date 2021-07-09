Osmangazi’de cadde ve sokaklar yenileniyor

Modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için planlı yapılaşmaya büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, hemen her mahallede ulaşım alt ve üst yapısına ciddi yatırım yapıyor. Mevcut yollarda yürütülen iyileştirmeler dışında, uygulama planlarındaki imar yollarını açan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan Nilüferköy Mahallesi 14’üncü Lale Sokak ve 20’inci Şirin Sokak’ta tretuvar ve parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

İlçede yaya ve araç trafiğine yönelik ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ulaşım yatırımlarımız, bütçemizde de ciddi yer tutuyor. Bir yandan mevcut yollarda zemin ve kaldırımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yaparken, diğer taraftan da yeni imar yolları açıyoruz. Nilüferköy, son yıllarda gelişen mahallelerimizden birisi. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bu mahallemizdeki sokaklarda bordür ve tretuvar çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, iki sokakta 340 metre bordür, 720 metrekare de parke döşemesi gerçekleştirdi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokaklarımız asfaltla kaplanacak” diye konuştu.