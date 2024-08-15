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2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmî internet sayfası üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına online olarak ulaşabilirler.
ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES/2 sonuç duyurusu
ALES/2 sonuç duyurusu
ÖSYM'den yapılan duyuruda;
"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
denildi.
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5 часа(ов) назад