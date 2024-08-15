Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl eğitim öğretimde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin tüm illere genelge gönderdi. Genelgeye göre öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret alınmayacak. Eğitim öğretim kurumlarında sınıf annesi ve benzeri adlar altında uygulamalara izin verilmeyecek. İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Sınıflarda cep telefonu bulundurulmama uygulamasına ve afet bölgesindeki öğrencilere yönelik nakil uygulamasına devam edilecek.