Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 2020 sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanları İşte ÖSYM başarı sıralamaları
EĞİTİM

ÖSYM başarı sıralamaları: 2020 sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanları

2020 sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanları: İşte ÖSYM başarı sıralamaları

Yaklaşık 2.5 milyon aday, 27-28 Haziran'da üç oturum şeklinde gerçekleştirilen YKS’de ter döktü. 28 Temmuz’da açıklanacak sonuçlar öncesinde öğretmen olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konular arasında iki ve dört yıllık üniversite taban puanlarını yer alıyor. İşte ÖSYM'nin başarı sıralamaları ile sınıf öğretmenliğinin devlet ve özel üniversite taban puanları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.
YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.

Üniversite sınavı YKS 2020, 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı oturumun ardından tamamlandı. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testlerinde ter döktü. Sınıf Öğretmenliği hayali ile sınava giren adaylar için taban ve tavan fiyatları henüz açıklanmadı.

Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları
GÜNDEM
Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları

Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı
OYNAT 00:58
Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı
Adana'da çocuklarını YKS sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YKS’de ilk oturum tamam
GÜNDEM
YKS’de ilk oturum tamam

Sınıf öğretmenliği taban puanları açıklandı mı?

Henüz 2020 yılına ait taban tavan puanlar belli olmadı. Ancak ÖSYM'nin ATLAS TERCİH robotu ile geçmiş yıllara ait taban ve tavan puanları öğrenmek mümkün olacak.

Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
OYNAT 00:59
Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu
Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları
GÜNDEM
Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları

ATLAS robotu nasıl kullanılır?

Yüksek Öğretim Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan YÖK ATLAS tercih robotuna "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

YÖK Atlas robotu için buraya tıklayabilirsiniz

Taban ve Tavan puanları görüntülenebiliyor

YÖK'ün yayımladığı ATLAS tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS soruları ve cevap anahtarı
GÜNDEM
YKS soruları ve cevap anahtarı

YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu
HAYAT
YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu
  • YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
HAYAT
2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol Google News
Turistleri kazıklayan restoranın menüsü

Turistleri kazıklayan restoranın menüsü

​Mercimek çorbası 107, su 53, pide 153, makarna ise 169 TL...
Bravo üniversitelilere

Bravo üniversitelilere

​Yerli imkanlarla yüzde 91 verimlilikte elektrikli motor ürettiler.
Deniz KuvvetleriKomutanı Trablusta

Deniz Kuvvetleri
Komutanı Trablus'ta

​Rusya'yı tehdit görüyorsunuz ama Libya'da birlikte iş tutuyorsunuz.

​Sanayi gazına da indirim yapıldı.

Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

Oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu.

​Kışanak'ın ağlayarak mektubunu okuduğu terörist öldürüldü.
Osmanlı'nın son sancağı çaresiz

Osmanlı'nın son sancağı çaresiz

​Doktorların yüzde 80'i dahi koronavirüse yakalandı.
Tedirgin eden atama

Tedirgin eden atama

Kritik derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.

Jandarmadan film gibi operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon

​Yakalanan zehir tüccarı: Ne oldu abi neler oluyor...
ÖSYM Başkanı Aygün'den 'KPSS' açıklaması: Alan bilgisi oturumları 30 ilde gerçekleştirilecek
Gündem

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'KPSS' açıklaması: Alan bilgisi oturumları 30 ilde gerçekleştirilecek

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları bugün başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) bu yıl 81 ilde, alan bilgisi oturumlarının ise 30 ilde uygulanacağını belirtti. Aygün, "Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.
MEB 7 bin okuldaki tüm çocuklara çalışma kitabı hazırladı: 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak
Gündem

MEB 7 bin okuldaki tüm çocuklara çalışma kitabı hazırladı: 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak

Mlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki tüm çocuklara 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını açıkladı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak.
Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları
Gündem

Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları

Milyonlarca adayın eğitim hayatını etkileyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak ve tercih maratonu başlayacak. İki yıllık (önlisans) ve dört yıllık (lisans) bölümü 2020 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları en çok merak edilen konular arasına girdi. Adaylar, YÖK Atlas üzerinden tercih robotunu kullanan adaylar kendi puanlarına en yakın bölümleri öğrenebilecekler. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.