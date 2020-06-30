2020 sınıf öğretmenliği taban ve tavan puanları: İşte ÖSYM başarı sıralamaları

Üniversite sınavı YKS 2020, 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı oturumun ardından tamamlandı. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testlerinde ter döktü. Sınıf Öğretmenliği hayali ile sınava giren adaylar için taban ve tavan fiyatları henüz açıklanmadı.

GÜNDEM Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları

OYNAT 00:58 Sınav için yola çıkan kız kardeşler okula 200 metre kala kazada yaralandı Adana'da çocuklarını YKS sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



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GÜNDEM YKS’de ilk oturum tamam

Sınıf öğretmenliği taban puanları açıklandı mı?

Henüz 2020 yılına ait taban tavan puanlar belli olmadı. Ancak ÖSYM'nin ATLAS TERCİH robotu ile geçmiş yıllara ait taban ve tavan puanları öğrenmek mümkün olacak.

OYNAT 00:59 Polis ekipleri YKS sınavına yanlış belgeyle gelen engelli genç için seferber oldu Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için okula gelen ve bacağından engelli Abdullah Milaz'ın, yanlış sınav kağıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polis ekipleri seferber oldu. Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kağıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanlarıyla öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları

ATLAS robotu nasıl kullanılır?

Yüksek Öğretim Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan YÖK ATLAS tercih robotuna "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

YÖK Atlas robotu için buraya tıklayabilirsiniz

Taban ve Tavan puanları görüntülenebiliyor

YÖK'ün yayımladığı ATLAS tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

GÜNDEM YKS soruları ve cevap anahtarı

HAYAT YKS adaylarına sorulan Mabel Matiz sorusu gündem oldu

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.