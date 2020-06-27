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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu tamamlandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu tamamlandı.

Twitter hesabında bugün gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu TYT'ye ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şunları kaydetti:

"YKS'nin birinci oturum olan TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Yarın uygulanacak YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ve üçüncü oturumu YDT'de tüm adaylara başarılar dilerim."

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